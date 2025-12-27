В Одесской области Украины, по словам нардепа Верховной рады Артема Дмитрука, произошло жестокое убийство мобилизованного. По утверждению депутата, выехавшего с территории страны, сотрудники военного комиссариата города Белгород-Днестровский забили мужчину до смерти битами, сообщило РИА Новости.

Родственники погибшего, как заявил Дмитрук, узнали о трагедии от неизвестных лиц, которые позвонили с его телефона и сообщили сыну о необходимости приехать для опознания тела. При этом в официальных медицинских документах, по информации парламентария, причиной смерти указана сердечная недостаточность.

«По свидетельствам очевидцев и сообщениям в социальных сетях, его били битами по всему телу. Мужчина потерял сознание, после чего его силой затолкали в автомобиль и доставили в ТЦК. По прибытии он умер прямо на пороге здания», — написал в своем телеграм-канале Артем Дмитрук.

В своем телеграм-канале покинувший территорию Украины депутат рассказал о еще одном нарушении. По его данным, в Луцке сотрудники ТЦК совершили попытку похищения врача прямо на его рабочем месте. Инцидент произошел в одной из городских больниц, куда представители военкомата незаконно проникли на территорию.

Целью стал врач-реаниматолог, который в тот момент находился при исполнении своих обязанностей — в медицинской форме, халате и с официальным бейджем. По имеющейся информации, они попытались силой вывезти его из медучреждения.

«Если бы не вмешательство других врачей и санитаров, человека бы просто украли. Для меня эта ситуация, к сожалению, не новая», — написал Артем Дмитрук.

Ранее сообщалось, что украинские власти рассматривают возможность проведения выборов в гибридном режиме.