Забор бьет током, ФАП пустует: что происходит в поселке Хабаровского края?

По информации издания, в поселке творится мистическая история: в темных окнах по ночам виднеются призраки невылеченных больных, а забор бьет током. Из перечисленного подтверждено только то, что ограждение вокруг фельдшерско-акушерского пункта находится под напряжением.

По данным депутата, жители информировали о проблеме энергетиков. Специалисты прибыли на место происшествия. Они не смогли определить источник тока: забор или другой объект. По этой причине устранить неполадки не удалось.

Жители обеспокоены, ведь их дети теперь находятся в опасности. Они просят укрепить табличку: «Под напряжением», которая привлечет внимание горожан. О проблеме россияне сообщили на встрече с краевым депутатом Сергеем Безденежных.

«Они (жители поселка. — Прим. ред.) просят повесить на неработающий ФАП предупреждающие таблички, чтобы фельдшерско-акушерский пункт, который должен лечить людей, никого не убил», — написал депутат.

По информации депутата, фельдшерско-акушерский пункт в настоящее время не работает. Он пустует из-за отсутствия медработника.

