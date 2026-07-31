Москва больше не в тренде: Подмосковная «вторичка» показала феноменальный рывок

Московская область стала лидером по числу сделок на вторичном рынке жилья в июне 2026 года, обогнав столицу на 19% — при том что год назад Подмосковье уступало Москве 10%. По данным Аналитического центра Авито Недвижимости, в целом по России число покупок на вторичке выросло на 33% по сравнению с прошлым годом. Результатами аналитики поделились с REGIONS .

Вторичный рынок недвижимости в России набирает обороты. За первое полугодие 2026 года россияне приобрели на 21% больше квартир, чем за аналогичный период 2025-го, а к показателям 2024 года прирост составил 9%. Июнь оказался особенно урожайным для продавцов: +33% сделок год к году.

Лидерами по числу сделок помимо Подмосковья стали Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край и Башкортостан. Самый впечатляющий рывок — у Московской области, где число сделок выросло на 72% по сравнению с июнем прошлого года. В Татарстане прибавили 48%, в Санкт-Петербурге — 40%, в Челябинской области — 38%.

Интерес покупателей к вторичному жилью на платформе за год вырос на 16%, причем компактные форматы пользуются особым спросом: студии и однокомнатные квартиры прибавили по 21%. Самые популярные — двухкомнатные варианты, на них приходится 35% спроса, чуть отстают «однушки» (33%), трехкомнатные (19%) и студии (9%).

В Подмосковье интерес к вторичке вырос на 33%, а в Новой Москве — сразу на 42%, в то время как в старых границах столицы динамика скромнее — всего +8%. В Ленинградской области рост также обгоняет Санкт-Петербург.

Объем предложения за год сократился на 16% — особенно заметно упало количество однокомнатных (-19%) и двухкомнатных (-17%) лотов. При этом цены держатся стабильно: средняя по России — ₽155 тыс. за квадратный метр (+4% за год), в Московской области — ₽163 тыс.

Средний срок продажи квартир сокращается. В Ленинградской области он снизился со 117 до 108 дней, в Петербурге — со 108 до 94, в Башкортостане — со 106 до 93. Москва показывает лучший результат: 90 дней.

Эксперты фиксируют смещение спроса в сторону так называемой «новой вторички» — квартир в домах не старше 3-5 лет с современными коммуникациями и планировками, но уже с обжитой территорией и инфраструктурой. В Москве и Ростовской области на такие объекты приходится уже каждая пятая квартира в предложении.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Еремкин отметил: состояние объекта остается ключевым фактором выбора. Квартиры, в которые можно заехать сразу или после минимального косметического ремонта, получают весомое преимущество.