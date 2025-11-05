Задержан бывший гендиректор муниципального предприятия

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего гендиректора и бывшего главного инженера МУП «ПОВВ». Поводом стало подозрение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил kursdela.biz со ссылкой на СУ СК по Челябинской области.

По информации издания, задержание прошло в рамках возбужденного уголовного дела. На данный момент следствие продолжается. По версии правоохранителей, бывший гендиректор предприятия в июле 2024 года вступил в сговор с бывшим главным инженером МУП «ПОВВ». К мошеннической схеме также привлекались другие лица, личность которых пока не установлена. Бывшие сотрудники заключили договор по устранению аварии.

По данным издания, подозреваемые указали в документах завышенную сумму, необходимую для ремонта. Для работ требовалось на 116,5 млн руб. меньше. Предположительно, афера негативно отразилась на финансовом положении предприятия и наполненности городского бюджета.

По информации издания, задержанным в ближайшее время намерены предъявить обвинения. Правоохранители считают рациональным заключить их на время расследования под стражу. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

