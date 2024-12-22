Задержанный в Москве студент по делу о вербовке заявил о помощи участникам СВО

Сотрудники правоохранительных органов задержали студента второго курса Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН), которого подозревают в вербовке знакомых в террористическую организацию, сообщили источники ТАСС.

Собеседник агентства поделился уточняющей информацией. По его данным, студент Дукаев Арби Умарович учится на втором курсе. Он имеет высшее образование. Ранее к ответственности за совершение каких-либо преступлений не привлекался. Официального места работы не указал. Имеет гражданство РФ.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или вовлечение лица в совершение теракта, а равно финансирование терроризма)», — сообщил собеседник агентства.

ТАСС уточнил информацию в Останкинском суде Москвы. Выяснилось, что студенту была избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей. Срок данного решения истекает 21 января. Агентство также ознакомилось с материалами расследования.

В документах указано, что задержанный протестовал против пребывания под стражей. В качестве аргументов он рассказал, что оказывал помощь военнослужащим РФ. Кроме того, гражданин Дукаев сообщил о тяжелобольном отце, за которым ухаживает. Таким образом он пытался убедить суд, что не намерен покидать страну и скрываться от правоохранительных органов. Суд не посчитал доводы обосновательными.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбудили по факту ложного минирования машины депутата ГД Картаполова.