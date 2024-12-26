Задержаны четверо человек: ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию покушений, целью которых было уничтожение высокопоставленных сотрудников Минобороны и членов их семей в Москве, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ведомстве отметили, что организацией покушений руководили украинские спецслужбы. Удалось установить, что жертвами покушений могли стать военнослужащие Министерства обороны РФ, которые занимают высокие должности или принимают участие в СВО. В зоне высокого риска также находились члены семей военнослужащих.

В каждом случае спецслужбы Украины отдавали организаторам распоряжение маскировать бомбы под различные предметы. В частности, взорваться могла папка с документами и пауэрбанк.

«В результате проведенных мероприятий задержаны четверо граждан России, причастных к подготовке указанных покушений», — сообщили в ЦОС.

У задержанных изъяли взрывные устройства, которые они собирали самостоятельно, а также средства связи, сообщило РИА Новости. В связи с подготовкой террористических актов и сбором СВУ возбуждены уголовные дела. Задержанные также подозреваются в государственной измене. Суд может назначить им пожизненное лишение свободы.

«Кроме того, установлен житель города Москвы, также завербованный спецслужбами Украины и проводивший по их заданию разведку по местам жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны России и членов их семей», — заявили в ФСБ.

В ФСБ уточнили, что задержанный москвич передавал собранную информацию спецслужбам Украины. Отчеты подготавливал в виде фото и видео.

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