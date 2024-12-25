В Подмосковье собирались подорвать главу предприятия ОПК

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из руководителей предприятия ОПК, которое сотрудничает с Минобороны РФ, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В ФСБ уточнили, что организацией теракта занимались представители украинских спецслужб. Предполагалось, что жертвой атаки станет руководитель оборонно-промышленного предприятия РФ, которое выпускает продукцию для Минобороны РФ.

Сотрудники установили, что злоумышленники вели длительную подготовку. В частности, они следили за местом стоянки автомобиля объекта террористических устремлений. Потенциальные исполнители теракта самостоятельно собирали взрывное устройство. Предварительно они изъяли из тайника необходимые компоненты. Специалисты ФСБ установили, что взрывное устройство злоумышленники должны были прикрепить к автомобилю с целью дальнейшего подрыва.

«В результате проведенных мероприятий задержаны семь граждан России, проживающих в Московской, Свердловской областях и Пермском крае, в том числе трое несовершеннолетних», — отмечает ФСБ.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы координировали деятельность злоумышленников при помощи иностранных интернет-мессенджеров. Установить данный факт сотрудники смогли после того, как изъяли у задержанных телефоны. В спецслужбе добавили, что задержанные оказывают сотрудничество и дают признательные показания. Сотрудники ФСБ установили также, что задержанные ранее помогали телефонным мошенникам из Украины.

Ранее сообщалось, что теракт произошел на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге.