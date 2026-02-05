Загадка острова Валаам: 36‑летняя россиянка из Екатеринбурга пропала после вечерней службы
На острове Валаам 2 февраля пропала 36-летняя Простакова из Екатеринбурга
На острове Валаам загадочно исчезла 36‑летняя россиянка Наталья Простакова, которая приехала из Екатеринбурга, сообщил karelinform.ru.
По данным поискового отряда «Сортавала. ДПСО „Длинный Берег“», в понедельник, 2 февраля, после окончания вечерней службы женщина направилась в неизвестном направлении. С тех пор нет никакой информации о ее местоположении.
По информации издания, помощь в поисках оказывают волонтеры отряда «Лиза Алерт». Добровольцы распространяют информацию о происшествии, информируют о приметах пропавшей россиянки. Известны детали гардероба, выбранного ею в день пропажи: платье, ботинки и куртка черного цвета.
В «Лиза Алерте» сообщили, что к поискам могут подключаться другие добровольцы. Жителей республики просят сообщать о любой информации о возможном местонахождении Натальи. Поисковые отряды продолжают активную работу.
«Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые», — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В соцсетях поисковых групп подписчики активно делятся постом, размещая на своих страницах для скорейшего обнаружения россиянки. Остров, где пропала женщина, административно входит в состав Республики Карелия.
