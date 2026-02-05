Загадка острова Валаам: 36‑летняя россиянка из Екатеринбурга пропала после вечерней службы

На острове Валаам загадочно исчезла 36‑летняя россиянка Наталья Простакова, которая приехала из Екатеринбурга, сообщил karelinform.ru.

По данным поискового отряда «Сортавала. ДПСО „Длинный Берег“», в понедельник, 2 февраля, после окончания вечерней службы женщина направилась в неизвестном направлении. С тех пор нет никакой информации о ее местоположении.

По информации издания, помощь в поисках оказывают волонтеры отряда «Лиза Алерт». Добровольцы распространяют информацию о происшествии, информируют о приметах пропавшей россиянки. Известны детали гардероба, выбранного ею в день пропажи: платье, ботинки и куртка черного цвета.

В «Лиза Алерте» сообщили, что к поискам могут подключаться другие добровольцы. Жителей республики просят сообщать о любой информации о возможном местонахождении Натальи. Поисковые отряды продолжают активную работу.

«Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые», — сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В соцсетях поисковых групп подписчики активно делятся постом, размещая на своих страницах для скорейшего обнаружения россиянки. Остров, где пропала женщина, административно входит в состав Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли пропавшего в подземных выработках у Подольска.