Спасатели нашли пропавшего в подземных выработках у Подольска

Молодой житель Подмосковья перестал выходить на связь после посещения Девятовских каменоломен в районе Подольска. Как сообщил источник 5-tv.ru , он спустился в подземные выработки утром и не вернулся в оговоренное время.

По имеющимся данным, около восьми часов утра парень отправился в пещеры и предупредил отца, что планирует подняться на поверхность к 14:00. Когда этого не произошло и связаться с ним не удалось, родственники обратились за помощью.

К месту были направлены спасательные подразделения. В ходе обследования подземных ходов сотрудники экстренных служб нашли пропавшего внутри каменоломен. Молодой человек рассказал, что долго не мог сориентироваться и отыскать выход, проведя под землей примерно восемь часов. После эвакуации его передали родным.

Девятовские каменоломни — это сеть старых известняковых выработок неподалеку от Подольска. Добыча камня там велась с XVIII века, а к началу прошлого столетия объект перестал использоваться. Вход расположен рядом с одной из деревень к северу от города. В 1990-е годы проход частично засыпали из-за планов застройки, но позже его расчистили энтузиасты. Сейчас место привлекает спелеологов и любителей подземных маршрутов: в штреках сохранились элементы старой инфраструктуры и следы пребывания туристов.

