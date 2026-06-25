Загар — не всегда полезно: дерматолог объяснила, как солнце разрушает кожу и почему важно следить за родинками

Врач-дерматолог и косметолог Зарема Омарова предупредила, что загар может нанести серьезный вред здоровью, особенно для людей с определенными типами кожи и наследственной предрасположенностью, сообщила prmira.ru.

«Неконтролируемое пребывание на солнце опасно, и особенно для обладателей I и II фототипов кожи, людей со склонностью к гиперпигментации, а также при наличии большого количества невусов (родинок)», — отметила специалист.

Для таких категорий загар не должен быть самоцелью, продолжила эксперт. Их главная стратегия — максимальная защита, минимальное пребывание на солнце и регулярные осмотры у специалиста. Любое изменение родинки — это повод для немедленной консультации с дерматологом.

Почему солнце старит и убивает клетки

При попадании ультрафиолета на кожу запускается цепь сложных реакций. Свободные радикалы — агрессивные молекулы — атакуют ДНК, нарушают синтез коллагена и эластина и разрушают существующие волокна. Это ведет к фотостарению, при котором кожа становится дряблой, покрывается морщинами и пигментными пятнами.

Одним из самых ярких признаков фотостарения является эластоз — разрушение структуры эластиновых волокон, отвечающих за упругость. Восстановить это состояние уже невозможно. Но самое опасное — долгосрочные последствия. Повреждения ДНК накапливаются и могут приводить к онкологии, включая меланому — одну из самых агрессивных и опасных форм рака.

«Недостаточная защита от ультрафиолета может привести к ожогам в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — к преждевременному старению кожи (фотостарению), нарушениям клеточных процессов и даже развитию онкологических заболеваний», — подчеркивает Зарема Омарова.

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