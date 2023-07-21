«Загнать Россию в тупик»: Премьер-министр Украины Шмыгаль обратился к полякам

В пятницу, 21 июля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своей социальной сети обратился к власти и народу Польши с призывом оказывать Украине поддержку в создании нового способа транспортировки зерна, пишет агентство «РИА Новости».

«В ситуации, когда Россия сорвала зерновое соглашение, в условиях возможного мирового продовольственного кризиса, призываю поляков подставить Украине плечо помощи, и таким образом загнать Россию в тупик», - заявил Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль отметил, что в настоящее время Украина – единственное государство, которое переживает о странах с низким порогом бедности и ищет альтернативные способы транспортировки зерна. И в этот сложный для страны период, когда Россия отказалась продлевать зерновую сделку и наносит массированные атаки по портам Одесской и Николаевской области, в Польше отказались разрешить транспортировку зерна через границы ЕС.

Премьер-министр выразил благодарность верному Украине польскому народу. Отметил, что всегда страна будет с благодарностью относиться к своим союзникам. Шмыгаль призвал не обращать внимание на «лозунги и популизм», чтобы всем миром защитить страны ЕС от агрессии России.

С подобным призывом Денис Шмыгаль также обращался к польской власти в четверг, 20 июля, в другой социальной сети. Он назвал действия Варшавы недружественными, пишет издание «Известия». Без вывоза зерна пострадает экономика Украины, отметил Шмыгаль.