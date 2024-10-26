Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале высказала мнение, что Украине согласовали выделение $50 млрд взамен на прекращение угроз со стороны президента Владимира Зеленского о ядерном оружии.

Мария Захарова обратила внимание, что Владимир Зеленский часто меняет свою точку зрения. Например, совсем недавно он заявил о необходимости предоставления Украине возможности применять ядерное оружие. Вскоре поменял позицию. Теперь он акцентирует внимание на том, что видит Украину только в составе НАТО.

Официальный представитель МИД РФ предполагает, что стало причиной резкой смены тональности заявлений Зеленского. Так, лидеры стран G7 («Большая семерка») согласовали детали предоставления Украине кредита на $50 млрд, сообщил РБК. Мария Захарова предположила, что Украина получит деньги взамен на то, чтобы Зеленский прекратил «вякать» про ядерное оружие.

«Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю», — написала Мария Захарова.

Спикер напомнила, что в настоящее время состояние национальной валюты США нестабильное. Доллары ничем не обеспечены. Оценивая поведение Зеленского, Захарова напомнила один исторический факт. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль утверждал, что иногда возникает необходимость сделать выбор между позором или войной. Тот, кто выберет позор, неминуемо столкнется с войной.

«Зеленский, похоже, решил обогатить мировую историографию поразительной в своей абсурдности политикой. Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — прокомментировала Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил поездку генсека ООН на Украину.