Владимир Зеленский отказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в визите на территорию Украины после его присутствия на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщило агентство РБК-Украина, ссылаясь на источник в офисе президента.

По словам информированного собеседника, генсек намеревался посетить Украину после завершения саммита, однако предложение не было принято в Киеве.

Накануне событий Зеленский выразил недовольство тем, что некоторые представители международной организации, по его мнению, предпочитают провести время в Казани, а не следовать принципам Устава ООН. При этом 24 октября отмечался День ООН.

Шестнадцатый саммит БРИКС, который стал важным этапом председательства России в данной группе, проходил в Казани с 22 по 24 октября.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Казани вызвал истерику в Киеве.

Он также сообщала, что имя генерального секретаря ООН Антониа Гутерреша внесли в базу «Миротворец». Сайт был создан Украиной для организации террористических актов против лиц, которые попали в базу.

Профессиональная деятельность не имеет значения. В базу вносят имена журналистов, политиков, экспертов, которые отстаивают интересы России или делают неугодные Киеву заявления.