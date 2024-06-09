Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в интернет- мессенджере проинформировала, что Россия направила ноту протеста в МИД Армении.

Прокомментировать ситуацию Марию Захарову попросили российские СМИ. На прошлой неделе делегация из Еревана, в состав которой вошли армянский посол и глава одного из районов Еревана, посетила украинский город Бучу. Гости посочувствовали Украине и пожелали удачи в борьбе с «российской агрессией. Мария Захарова заявила, что подобные действия расценены как недружественные. Она также напомнила, что ВСУ была передана помощь для продолжения боевых действий в зоне СВО.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что зная отношение соратника председателя прозападной партии «Республика» Арама Саркисяна Тиграна Тер-Маргаряна, другого отношения Россия и не ожидала.

«Прискорбно, что с этим солидаризируются армянские власти», — написала Мария Захарова.

Напомним, после объявления о начале СВО военнослужащие РФ находились вблизи Киева. Успешные бои свидетельствовали о том, что вскоре столица будет контролироваться Кремлем. Однако, украинская сторона заявила о готовности завершить конфликт мирно. Армия РФ покинула занятые позиции в знак готовности к миру. Украина вскоре аннулировала все соглашения.

Киев начал манипулировать международным сообществом. Нашлись жители Бучи, которые якобы заявляли, что военные РФ действовали по отношению к ним жестоко. Официального подтверждения этой информации предоставлено так и не было.

Ранее Мария Захарова рассказала о попытках западных стран препятствовать проведению в нынешнем году Петербургского международного экономического форума.