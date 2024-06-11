Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на странице в интернет-мессенджере осудила действия пограничников в аэропорту в Кишиневе, которые надрывают паспорта «неблагонадежных» граждан Молдовы.

Спикер назвала происходящее «санду-рейхом». Мария Захарова рассказала, что пограничники давно притесняют граждан России. Так, когда гражданин России пересекает границу с Молдовой, его задерживают на несколько часов для тщательной проверки его личности.

Однако теперь пограничники начали действовать незаконно и по отношению к гражданам своей страны. Некоторых сограждан они считают «неблагонадежными». Этой категории людей надрывают страницы в паспортах.

«Санду-рейх», — написала Мария Захарова.

Информация о том, что в Молдове есть списки «неблагонадежных» граждан, неоднократно появлялась в СМИ. Перечень фамилий передают в соседние страны. Преимущественно в него попадают прокуроры, адвокаты и судьи. Списки создавались по распоряжению администрации Санду.

Ранее мы сообщали, что Мария Захарова назвала декадентским артхаусом американскую систему права.