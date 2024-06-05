Захарова назвала декадентским артхаусом американскую систему права

По мнению Марии Захаровой, официального представителя Министерства иностранных дел РФ, правовая система Соединенных Штатов резко отличается от всех классических систем, выделяясь на их фоне своей биполярностью. Свое мнение она изложила в своем Telegram-канале.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о введении санкций против Международного уголовного суда, который запросил арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Захарова после этого заявила, что система права в Америке не имеет ничего общего с римским либо обычным правом.

«Право по-американски - декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», - написала она.

Ранее Захарова пообещала асимметричный ответ России странам Прибалтики. Он будет сделан в качестве реакции на откровенно враждебные действия, и затронет как экономическую, так и транзитную сферу. Помимо этого РФ не прекратит дипломатические воздействия на своих соседей.