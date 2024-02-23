Польша «приоткроет» границу Украине для гуманитарных и военных грузов, но не для зерна

Польский премьер-министр Дональд Туск отреагировал на прозвучавшее два дня назад видеообращение президента Владимира Зеленского с предложением встретиться «по-пацански» до 24 февраля на западной границе с Украиной, чтобы с привлечением представителей Еврокомиссии возобновить движение через кордон украинских большегрузов.

Как пишет польские СМИ, Туск заявил, что может встретиться с украинским лидером, но только 28 марта, но не на польско-украинской границе, а в Варшаве. И исключительно с целью «сохранить интересы польских фермеров».

Что до продолжающейся блокировки на границе украинских фур, то польские власти готовы пойти навстречу Киеву и открыть границу с Украиной. Однако лишь для проезда военных и гуманитарных и грузов.

Ранее славянист Борисенок поделился мнением, что противостояние на украинско-польской границе будет длиться еще очень долго.