Захарова положительно оценила работу пранкеров Вована и Лексуса

Мария Захарова отметила, что в последнее время журналисты перестали использовать эффективный формат работы «вопрос – ответ – интервью». Пранкеры Вован и Лексус не являются корреспондентами, но выбрали для своего контента правильный подход. Многие СМИ цитируют пранкеров, потому что благодаря им можно узнать о намерениях и искренних мыслях западных политиков.

Мария Захарова привела пример. Джордж Буш – младший не просто занимал должность президента США, но и является представителем политической американской элиты. Когда человек столь высокой должности в интервью пранкерам заявляет, что необходимо убивать русских, становится страшно. Тогда же он сказал, что чем больше русских погибнет, тем лучше. В этом заключается главная задача киевского режима.

«Это же за гранью морали! Вы говорите – хамство, а я вам говорю о том, что вообще все, что они говорят у микрофона, рядом с микрофоном, при выключенном микрофоне и иногда включающемся микрофоне, – за гранью вообще морали», – сказала Захарова.

Мария Захарова считает важным, чтобы россияне понимали, с кем приходится иметь дело России.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова оценила возможность написания стихотворений для песни SHAMANа.