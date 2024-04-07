Захарова предупредила лидеров Запада, что их «подопечные на Банковой» атаками по ЗАЭС уничтожают природу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обеспокоена тем, что ВСУ атакуют территорию Запорожской атомной станции. Спикер призвала мировое сообщество обратить внимание на нарушения со стороны ВСУ, которые могут привести к уничтожению мира. Об этом Захарова написала в интернет- мессенджере .

Спикер обратила внимание, что многие западные лидеры выступают за защиту окружающей среды. Они же поддерживают действия Украины.

«Байден, Макрон, Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчет в том, что их подопечные на Банковой могут от нее ничего не оставить?» — написала Мария Захарова.

Киевский режим совершил акт ядерного терроризма, уверена Мария Захарова. Она призвала мировое сообщество не просто обратить внимание на участившиеся инциденты, но и принять меры.

«Сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и выкормленное им чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито?» — интересуется официальный представитель МИД РФ.

Госкорпорация «Росатом» также осуждает действия ВСУ, призывая сотрудников МАГАТЭ и европейских политиков немедленно осудить атаки и способствовать стабилизации ситуации вблизи территории атомной станции.

На протяжении воскресенья, 7 апреля, ЗАЭС была атакована несколько раз. Сначала удар был нанесен вблизи территории столовой. Сообщается, что трое сотрудников были ранены. Через некоторые время был нанесен повторный удар. Пострадала зона возле грузового порта. Третий раз за день снова был нанесен удар, теперь уже по куполу шестого энергоблока. До этого ВСУ обстреляли станцию 5 апреля.

Ранее мы сообщали, что правительство РФ назначило Владислава Исаева новым гендиректором Запорожской АЭС.