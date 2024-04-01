Правительство РФ назначило нового гендиректора Запорожской АЭС

Пост генерального директора АЭС в Запорожье займет Владислав Исаев. Об этом распорядились власти России.

Распоряжение о новом назначении гендиректора на ЗАЭС подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее высокопоставленную должность на станции занимал Юрий Черничук. Он находился на посту с 1993 года.

Владислав Исаев проведет в качестве гендиректора ЗАЭС два года.

Напомним, что Запорожская АЭС — это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками. Управляется компанией-дочкой «Росатома». ВСУ периодически предпринимают попытку атаковать станцию. Россия в марте обвинила Украину в обстреле критической инфраструктуры атомной электростанции. Пока работает лишь один энергоблок, остальные не вырабатывают электроэнергию с сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали при обстреле Белгорода.