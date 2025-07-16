Захарова провела сравнительный обзор произведений о войне классиков США и России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире авторской программы на радио Sputnik пояснила суть американской политики на примере образа главного героя романа «Унесенные ветром» Ретта Батлера.

Мария Захарова напомнила, что роман считается почитаемым в США. Его главный герой — коммерсант Ретт Батлер. Действия происходят в период Гражданской войны. Одни граждане вынуждены выживать и справляться с трудностями сложного времени. В это же время другие, напротив, начинают зарабатывать. Они лишь выигрывают на войне. Ретт Батлер — прообраз таких граждан.

«При этом Ретт Батлер представлен не как подлец, а как человек коммерции, который видит выгоду в войне и ее реализует, в том числе нелегальными способами», — отметила Мария Захарова.

Мария Захарова провела параллель с романом Льва Толстого «Война и мир». Произведение также посвящено войне, но его герои ведут себя совершенно иначе. Так, Пьер Безухов в момент боевых сражений задумывается о смысле бытия, о страданиях людей, о бессмысленности жизни аристократов.

«Он (Пьер Безухов. — Прим. ред.) переходит линию фронта, а не зарабатывает деньги. Вот разница в менталитете, в философии национальной, в культуре национальной», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова высказалась о словах главы евродипломатии Каллас о поставках оружия Украине.