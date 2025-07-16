Захарова высказалась о словах главы евродипломатии Каллас о поставках оружия Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая выразила сомнения в том, что США продолжат поставки вооружений Киеву, если расходы на них полностью лягут на страны Евросоюза.

В своем телеграм-канале Захарова резко отреагировала на эти слова и провела соответствующую аналогию.

«Неужели Кая начала о чем-то догадываться? Давайте поможем: это как если тебе сказали заплатить за еду, а ест другой и потом умирает. Верно?» — задалась риторическим вопросом Захарова.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит поставки оружия Украине, однако оплачивать их будет Европа. В своем выступлении он подчеркнул, что Украина получит ракеты Patriot, но их стоимость полностью ляжет на плечи стран Европейского союза (ЕС).

Глава евродипломатии Каллас, по информации агентства «Франс Пресс», после этого заявления осталась недовольной позицией Белого дома и потребовала США также оплачивать поставки оружия Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракеты для Patriot направляются на Украину через ФРГ.