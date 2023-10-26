Захарова рассказала, как в ЕС получают разведывательные данные против России и Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга завила, что ЕС при помощи Армении собирают разведывательные данные против России и Ирана, сообщает ТАСС .

Мария Захарова отметила, что Армения пригласила ЕС для мониторинга. Вместо этого представители Евросоюза занимаются поиском разведывательных данных против Ирана и России. Полученная информация передается непосредственно в Брюссель. Если бы Армения не приняла подобное решение, то можно было бы избежать многих проблем.

Мария Захарова уверена, что наиболее эффективно себя могла зарекомендовать группа представителей ОДКБ, которые могли бы проводить наблюдательную миссию на территории Армении.

«Эффективность ОДКБ была убедительно продемонстрирована в ходе событий, например, в Казахстане в январе 2022 года», - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Россия намерена и дальше помогать конфликтующим странам найти компромиссное решение. Мария Захарова предложила министрам иностранных дел Азербайджана и Армении приехать с рабочим визитов в Россию, чтобы подобные встречи переросли в трехсторонний саммит, пишет ТАСС. Еревану достаточно заявить о своей готовности к сотрудничеству.

Ранее Мария Захарова рассказала, как ЦРУ сотрудничали с СБУ при подготовке терактов на территории РФ.

НАТО с каждым днем все ближе подбирается к границам России. Недавно под руководством США в Казахстане открыли Центр миротворческих операций альянса. Как западный военный блок планирует расширяться и как отреагирует Москва — в материале «Подмосковье сегодня».