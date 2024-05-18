Захарова считает решение ФРГ закрыть дело об утечке беседы военных об атаке Крымского моста лицемерием

Напомним, в марте удалось перехватить секретные переговоры немецких военных, обсуждающих возможность применения ракет Taurus с целью уничтожения Крымского моста. Прокуратура Берлина инициировала расследование, однако к ответственности никого не привлекли.

«Вся эта история – еще одно проявление лицемерия Запада», — сказала Захарова РИА Новости.

Спикер напомнила, что Запад всегда находит способ, как обвинить в чем-то Россию. Любые решения, даже самые нелогичные и неправомерные, принимаются быстро. Страны не проводят расследования и не разбираются детально в ситуации, а просто выносят вердикт. Удобным стала позиция находить во всем «российский след». Если не получается даже косвенно обвинить Россию, то ищут способ оправдать себя.

«Лишь бы скрыть шокирующую правду», — отметила Мария Захарова.

Ранее Мария Захарова проинформировала, что российской делегации отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО в самый последний момент.