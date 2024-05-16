России отказали в аккредитации на конференцию ЮНЕСКО

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова заявила, что российской делегации отказали в аккредитации на конференции ЮНЕСКО. Об этом говорится на сайте дипломатического ведомства.

Международная конференция «Культурное наследие и мир: 70 лет Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» стартовала 13 мая в Гааге. Мероприятие проводится при поддержке министерств иностранных дел, обороны, а также образования, культуры и науки Нидерландов.

«Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу», — отметила Захарова.

Она заявила, что такое отношение к представителям РФ можно считать дискриминацией по национальному признаку. Захарова считает, что международное общество должно обратить внимание на такие инциденты. По ее словам, непредвзято к защите наследия, пострадавшего от конфликтов, должны относиться все государства.

На официальном сайте ЮНЕСКО говорится, что Организация Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры содействует укреплению мира и безопасности путем расширения международного сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и информации. В ЮНЕСКО входят 194 государства-члена и работает более 2300 сотрудников, которые координируют работу сети из более чем 2000 охраняемых объектов всемирного наследия, биосферных заповедников и глобальных геопарков. Генеральный директор ЮНЕСКО — Одрэ Азуле.

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