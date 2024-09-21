Захарова заявила о невозможности мирных переговоров с «террористами»

Представители СМИ попросили официального представителя МИД России Марию Захарову прокомментировать заявление украинского президента Владимира Зеленского о проведении «саммита мира» с участием РФ в ноябре 2024 года. Ответ опубликован на сайте МИД РФ.

Мария Захарова напомнила, что в легитимности президентства Зеленского можно усомниться. Спикер отметила, что Россия не намерена участвовать в подобных конференциях. Ранее представители страны также не посещали мероприятия. Главная причина — саммиты проводятся не с целью реального обсуждения способов завершения СВО. Лидеры стран заинтересованы принудить Россию капитулироваться. На встречах обсуждают исключительно «план Зеленского», который не может быть осуществлен в реальности.

«Но мы не отказываемся от политико-дипломатического урегулирования кризиса, готовы к обсуждению действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию «на земле», складывающиеся геополитические реалии и сформулированную 14 июня Президентом В.В.Путиным соответствующую инициативу», — заявила Захарова.

Захарова считает, что если бы Киев и его западные партнеры стремились достичь мира, то не было бы недавнего вторжения на территорию Курской области. Параллельно Владимир Зеленский просит своих партнеров разрешить удары натовской техникой вглубь России. Подобные действия могут нанести вред мирному населению.

«Это – продолжение террора против населения нашей страны. Мы с террористами разговаривать не будем», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о подготовке переговоров с Россией.