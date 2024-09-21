Зеленский сообщил о подготовке переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал украинцев, что правительство готовится к переговорам с Россией, которые могут пройти в любом формате, сообщил РБК.

В рамках подготовки к переговорам Украина создает документ, в который вносит предложения относительно завершения СВО. В настоящее время в нем уже есть три пункта. Украинский президент не назвал, какие именно требования внесены в план.

Владимир Зеленский также рассказал, что переговоры с Россией уже начались. Они прошли в онлайн-формате. Впереди ожидается еще несколько встреч, которые будут проходить, как очно, так и дистанционно, сообщил «Интерфакс-Украина».

Подобные заявления президента вызвали интерес у СМИ. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров позже прокомментировал информацию, предоставленную президентом. Он пояснил, что с представителями России переговоров не было ни в каком формате. Президент имел в виду те конференции, которые проходили в разных странах мира с участием некоторых лидеров. На встречах обсуждали мирный способ урегулирования вооруженного конфликта, сообщил УНИАН.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали возможные сроки окончания спецоперации на Украине.