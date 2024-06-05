Захоронение останков животных в черте жилой зоны устроило хозяйство в поселке Сосновка

Жительница поселка Анна Лынникова уверена, что подобная яма — далеко не первая. На улице постоянно стоит неприятный тошнотворный запах, который особенно слышен ночью.

«Запах просто неимоверный, дышать действительно нечем», — сообщила читательница Atas.Info.

Читательница прислала редакции фото. Умерших животных пока никто не закопал. Их просто скидывают в одну яму. Еще одна проблема — слив навозной жижи, который осуществляют с территории хозяйства в зону жилой застройки. Соседи обращались в различные инстанции. Так, приезжали сотрудники Роспотребназдора. Взятые пробы атмосферного воздуха не показали превышений каких-либо веществ.

Депутат Кубовинского сельсовета Михаил Каргин отметил, что пробы не всегда помогают выявить проблему. Все зависит от конкретных погодных условий в день приезда представителей Роспотребназдора.

«Когда я приезжал на место, эта яма была, яма глубокая, но уже накрыта картоном и присыпана землей», — сообщил Atas.Info депутат Каргин.

Михаил Каргин инициировал приезд представителей областного управления ветеринарии. В ближайшие дни они возьмут пробы. Редакция пыталась связаться с главой фермы, но безуспешно. В сельсовете рассказали, что ранее на месте частной фермы функционировало опытно-производственное хозяйство.

Ранее мы сообщали, что обезвоженные и истощенные лошади десятками гибнут на ООО ПКЗ «Ставропольский».