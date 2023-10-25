«Заканчивается время»: эксперт Кларк перечислил достижения РФ и провалы ВСУ в зоне СВО

Военный аналитик Майкл Кларк высказал мнение, что Украина упустила шанс одержать победу в зоне СВО. ВСУ пошли в наступление, но так и не смогли продвинуться в сторону Крымского полуострова или же добиться каких-либо значимых с военной точки зрения успехов.

«Есть надежда, что сейчас они достаточно далеко продвинулись через российские оборонительные рубежи ... чтобы добиться быстрого прогресса. Сделают они это или нет, мы не знаем, но у них определенно заканчивается время, чтобы это сделать», - сказал CNBC Майкл Кларк, независимый военный аналитик, который был генеральным директором Королевского института объединенных служб с 2007 по 2015 год.

В ноябре в регионе, где проходит СВО, начнется влажность. Военная техника не сможет проехать, поэтому наступление придется отложить. Почва станет твердой в конце декабря или в начале января, тогда ВСУ смогут снова продвигаться вперед. Правда, параллельно Россия также начала наступление со своей стороны.

Автор материала CNBC отмечает, что главная проблема неуспеха ВСУ в том, что западные партнеры могут перестать выделять деньги Киеву. Некоторые лидеры уже начинают заявлять, что не стоит выделять деньги.

Еще одна проблема – у Украины низкий уровень мобилизации в отличие от России, где люди добровольно идут в зону СВО.

Одновременно с этим Майкл Кларк отмечает, что Россия сумела максимально эффективно обезопасить территории, что также стало поводом для провала украинского контрнаступления. Трехуровневая защита дала свой результат: препятствия для танков, траншеи протяженностью в несколько километров и минные поля.

Аналитики уверены, что у России больше шансов одержать победу в зоне СВО. Чтобы Украина могла получить шанс противостоять в данном сражении, ей необходимо постоянно оказывать поддержку. Также странам-партнерам не стоит медлить с передачей тяжелого вооружения.

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