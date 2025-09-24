Заключенные в кузбасском СИЗО создали иерархию с ритуалами и особыми понятиями

В пресс-службе Следкома и УФСБ Кузбасса проинформировали о завершении сбора доказательств в рамках уголовного дела, возбужденного против пяти заключенных, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, пять местных жителей Кузбасса, подозреваемые в преступлениях, организовали подпольную сеть. Они нарушали правила, действующие в учреждении: передавали друг другу запрещенные вещества и предметы. Находясь под стражей, мужчины обменивались записками. Кроме того, они вели себя вызывающе по отношению к другим гражданам, находившемся в СИЗО.

По данным издания, мужчины придумали особенное приветствие, ввели разные ритуалы. Остальных граждан они принуждали подчиняться их правилам. Кузбассовцы также ввели некоторые понятия, о которых известно из фильмов. Например, более уважительно относились к одним задержанным. К другим же, напротив, проявляли неуважение. Значение имел статус человека.

По информации издания, сотрудники региональных управлений ФСБ и ФСИН заметили особенное поведение граждан. В рамках возбужденного дела провели экспертизу аудиозаписей. Все материалы переданы в суд.

