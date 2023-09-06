Заключенные в зоне СВО: Депутат Шарафиев предлагает изменить условия заключения контрактов

Депутат Шарафиев отмечает, что есть определенная несправедливость. Военный СВО должен выполнять боевые задачи до момента, пока спецоперация не завершится. Если он подписал контракт, то может его не подписывать снова. Мобилизованные же находятся в зоне СВО до победного конца. У заключенных другая ситуация – они пробыли полгода в самых горячих точках, но потом возвращаются к мирной жизни.

«Существенные изменения — это процедура, по которой спецконтингент попадает в зону СВО. Сейчас зэки получают помилование через полгода службы. При этом все эти полгода они числятся за ФСИН, а не в Минобороны. И по этой причине возникают определенные бюрократические проблемы для ФСИН. Например, как учитывать тех, кто оказался убитым или в плену? Для ФСИН это проблема, так как необходимо обеспечивать изменение правового статуса такого зэка», - рассказал депутат Государственного Совета Республики Татарстан Эдуард изданию «Новые Известия»

Депутат Шарафиев рассказывает, что если заключенный решит воевать, то его досрочно освободят, а потом сразу передадут под контроль Минобороны. Они могут подписать бессрочный контракт и иметь такие же права и обязанности, как и остальные военные СВО.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов также прокомментировал ситуацию. Он объяснил, откуда вообще взялся такой период в полгода. Изначально никто не предполагал, что СВО будет длиться долго. В ЧВК «Вагнер» приглашали на полгода, так и стало продолжаться.

«Откуда взялась цифра в шесть месяцев? На первом этапе заключенных набирали через ЧВК сроком на шесть месяцев — это срок по аналогии с получением вида на жительства и гражданства в упрощенном порядке», - отметил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов

Кирилл Кабанов поддерживает инициативу о помиловании заключенных. Уравнять правовую форму, действительно, важно. Это не только упростит процедуру принятия военных, но и мотивирует самих заключенных.

Кирилл Кабанов рассказал о множестве других проблем в зоне СВО.

«Например, добровольцы подписали контракт на полгода или на три месяца, а их продолжают удерживать. У нас есть обращения: срок контракта у добровольца заканчивается, он приходит к командиру, сдает оружие, возвращается домой, а приказа по части нет. К нему приходит прокурор и возбуждает уголовное дело о дезертирстве. Уже и приговоры есть!», - рассказал Кирилл Кабанов

Член Совета при Президенте РФ отмечает, что необходимо пересматривать законодательные акты и улучшать условия работы военных.