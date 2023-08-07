Заключенные в зоне СВО: ни связи с родными, ни денег, ни помилования

Родственники заключенных, которых отправили в зону СВО, рассказывают, что связаться с военными нет никакой возможности. Создается впечатление, что депутаты до сих пор не определили, будет ли амнистия у таких защитников. Также неизвестно, почему им не выплачивают деньги. Во всяком случае, так утверждают родственники, сообщает newizv.ru .

«28.09.22 сын был мобилизован. До сегодняшнего дня выплаты составили 5 700 ₽. Писали в прокуратуры Екатеринбурга, Оренбурга, это часть, к которой приписаны. Отписки, как под копирку. Принято, ждите. Сбой в системе», - рассказывает мать одного из заключенных, который находится в зоне СВО

Министерство обороны РФ не предоставляет официальных данных о том, сколько заключенных находится в зоне СВО. Корреспондент издания «Новые Известия» обратился на «горячую линию» Минобороны РФ, чтобы задать ряд вопросов. После 15 минут ожидания сказали, что вся информация о местонахождении заключенных засекречена. Можно лишь отправить контакты сообщением в мессенджер, чтобы узнать, не числится ли человек в списке погибших.

Депутат Государственной Думы Максим Иванов уже обратился к руководителю партийной специализированной рабочей группы «Единой России» Андрею Турчаку с предложением разобраться с данным вопросом. В Минобороны не дают никаких данных о заключенных в СВО, что вызывает много сложностей для их родственников: невозможно получить выплаты за ранение или компенсировать оплату похорон.

«Также вопрос, будет ли такой боец помилован. Ведь такие люди, по сути, искупают свою вину кровью», - отмечает депутат Максим Иванов

Редакция направила запросы в различные органы, но никто на данный момент не отвечает на вопросы журналистов.