Закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников принят депутатами

На пленарном заседании депутатами был принят закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников, сообщается на сайте Государственной Думы . В первую очередь законопроект регулирует действия финансовых организаций, которые будут направлены на исключение возможности передачи личных данных и денежных средств мошенникам.

«Закон обяжет банки более тщательно проверять и приостанавливать подозрительные переводы», - отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

Банковские учреждения и платежные системы будут обязаны проверять транзакции своих клиентов, а в случае возникновения подозрительных действий приостанавливать перевод. Закон был принят во втором и третьем чтении. Причины подобных нововведений – учащение случаев мошенничества. Жертвами преимущественно становятся пожилые люди.

«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод», - пояснил Вячеслав Володин

Теперь банки обязаны следить, чтобы средства их клиентов не попадали на счета мошенников. В противном случае учреждению придется нести наказание.