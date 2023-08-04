Закон о северном завозе подписан президентом Путиным

Согласно законопроекту Минвостокразвития РФ выступит единственным федеральным координатором северного завоза. Также будет введено еще одно юридическое лицо – единый морской оператор северного завоза, который будет контролировать процесс доставки грузов через морские порты и следить за регулярностью осуществления таких перевозок. Морской оператор начнет работать до 1 января 2026 года. Его полномочия будут действовать на протяжении 15 лет.

Кроме того, президент определил очередность завозимых товаров. Правки внесены в закон-спутник. В документе появилось ряд новых понятий: «территория северного завоза» и «территория с ограниченными сроками завоза грузов».

Северный завоз – это комплекс различных мероприятий, направленный на то, чтобы жители даже самых дальних регионов получали продукты питания, топливо, медикаменты в достаточном запасе для обеспечения нужд населения. Правительство поставило задачу – сократить срок доставок любых товаров.

Перед тем, как попасть к президенту, законопроект был разработан депутатами Государственной Думы. Прошел несколько этапов голосования. Политики вносили коррективы, обсуждали тот или иной пункт. Не все жители Крайнего Севера нуждаются в реализации подобных мер, которые прописаны в обновленном законопроекте. Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов положительно оценил предложения, указанные в документе.