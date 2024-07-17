KazanFirst: закон об индексации акцизов на алкоголь отразится на его стоимости

Эксперты считают, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон, который предусматривает на протяжении трех лет ежегодную четырехпроцентную индексацию акцизов на алкоголь, может спровоцировать рост стоимости алкогольных напитков или же принудит россиян приобретать фальсификат, сообщает интернет-портал KazanFirst .

В пресс-службе одной из сетей алкомаркетов на правах анонимности поделились с KazanFirst прогнозом: россияне начнут чаще приобретать суррогатный продукт. Покупатель предпочтет купить алкоголь по той же цене, как привык раньше. Просто делать это придется в несанкционированных торговых точках.

«Сейчас мы распродаем старые запасы, потом цены вырастут, и вырастут сильно», — заверили KazanFirst в сети алкомаркетов.

Продавцы алкомаркетов в Татарстане сообщили, что не подорожали только виски. Напиток всегда считался элитным, поэтому не каждый человек может позволить его купить. Поднимать стоимость еще выше, просто нет смысла.

Генеральный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Республики Татарстан Галина Шарафутдинова отметила, что в последние годы стоимость алкоголя росла по разным причинам: пандемия, начало СВО и введение против РФ санкций. Спикер заверила, что за ростом стоимости алкоголя местные власти будут следить.

Автор проекта «Центр исследования федерального и региональных рынков алкоголя» Вадим Дробиз высказал мнение, что повышение не отразится на жизни людей. Те, кто раньше брал несертифицированный алкоголь, продолжит это делать. Аналогично и с той категорией населения, которая покупала дешевый товар, но проверенный.

«Повышение ставки акцизов в пределах 5-7% население переживает. Мало кто из мужиков пьет в месяц больше пяти бутылок водки. Грубо говоря, пять бутылок водки подорожают на 100 рублей для мужика с низкой зарплатой. Переживет он? Переживет! А бюджет получит денег больше», — считает Вадим Дробиз.

Ранее мы сообщали, что жителям Подмосковья рассказали о самой опасной стадии алкогольного опьянения.