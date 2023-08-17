«Закономерность бедной страны»: Растут цены на товары, увеличивается стоимость услуг

Из-за роста цен на продукты и необходимые товары для комфортного проживания мастера собираются повышать цены на свои услуги, сообщает newizv.ru .

«Чем больше население экономит, тем больше денег оно тратит на всякого рода услуги. Это печальная закономерность бедной страны. На этой неделе цены на услуги после долгого перерыва пошли вверх. У сантехников и автомехаников на все неприятные вопросы один ответ: «Вы в магазине давно были?», - пишет издание «Новые Известия»

Автоэлектрик Максим из Калужской области рассказал, что поднимет стоимость работ с 1 сентября. Планирует это делать постепенно. Будет поднимать цены на каждый вид работы. В итоге решил увеличить стоимость работ на треть. Причина – раньше на тысячу рублей можно было купить продукты для семьи, теперь этих денег не хватает на все необходимое.

Доктор экономических наук, научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов отмечает, что население начинает экономить. Раньше у людей ломался электроприбор, и они его выбрасывали. Теперь отдают в мастерскую, чтобы починить. Эксперт называет такое поведение моделью советского потребления. При этом в России действительно заметна положительная тенденция в плане развития собственного производства и укрепления экономики, но от мировой зависимости избавиться все равно не вышло. Дистанцироваться полностью от мировой экономики не выйдет даже через сто лет, считает эксперт.

«У нас все-таки экономика местами рыночная, поэтому цена определяется спросом на услуги. Если есть спрос на ремонтные услуги, он растёт, то цена растет. Это абсолютно неизбежно», - отмечает доктор экономических наук, научный сотрудник ИНИОН РАН Сергей Смирнов

Также дорожают строительные работы. Главная причина – дефицит кадров из-за скачка валюты. Трудовые мигранты по нынешнему курсу стали получать меньше, чем ранее. Они покидают Россию и ищут другие страны для работы. Еще одна причина - мобилизация.

Экономист Никита Масленников считает, что цены поднимаются из-за спроса. Это искусственный процесс, который создают сами люди, чтобы больше заработать. Например, перед 1 сентября в цене поднимется форма и канцтовары.