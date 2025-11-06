Закупки перед Новым годом в ноябре: в Подмосковье стартуют масштабные ярмарки с товарами из разных регионов РФ

В ноябре в Подмосковье пройдет около 200 ярмарок. Корреспондент REGIONS узнал , где и когда можно приобрести фермерские натуральные продукты, изысканные вещи ручной работы и разнообразные изделия народных промыслов.

По информации издания, главным событием ноября станет масштабная ярмарка «Товары регионов России», которая пройдет одновременно в разных городах Подмосковья. В Красногорске торговать будут на трех площадках: на ул. Ленина (до конца месяца), на Октябрьской (до 9 ноября) и на Большой Воскресенской (до 30 ноября). Жителей Нахабино ждут на Институтской улице, где 28–29 ноября дополнительно организуют рыбные дни.

По данным издания, специализированные ярмарки пройдут и в других городах: в Люберцах с 7 по 9 ноября представят изделия из верблюжьей шерсти и кожгалантерею, а в Дмитрове с 7 по 16 ноября развернется одна из самых крупных площадок с 90 торговыми точками. Масштабные распродажи также запланированы в Волоколамске, Щелкове, Видном и Реутове.

Ранее сообщалось, что на фестивале во Фрязино показали яйца размером с кулак и тыкву-гиганта.