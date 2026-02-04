Замена импорту из Подмосковья: как выглядит и работает первый российский автоматический станок для ошиповки покрышек

Современное оборудование, созданное инженерами в Подмосковье, стало полноценной заменой импортным аналогам, которые покинули рынок, при этом не уступая им по основным показателям. Уже поступил первый заказ на новинку от партнеров из Китая.

Работа над станцией Studmatic заняла два года. В кооперации участвовали предприятия из нескольких регионов страны: механику поставили из Мытищ, раму обработали в Ижевске, а программу управления разработали IT-специалисты из Белгорода.

Специалисты отмечают, что оборудование демонстрирует результат высокого класса, соответствующий ведущим мировым образцам, но при этом его стоимость приблизительно на 40% ниже.

«Мы сделали станок полностью, подготовили на него конструкторскую документацию. Теперь у нас собственное программное обеспечение, которое позволяет добавлять новые функции для следующего поколения оборудования», — рассказал REGIONS директор завода Семен Кузнецов.

