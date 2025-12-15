Замерзли на трассе: сотрудники ГИБДД спасли детей из остановившейся в мороз машины

Сотрудники ГИБДД помогли детям, которые оказались в морозную погоду на трассе в недвижущейся машине, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Инцидент произошел в Кемерово, проинформировали в региональной ГИБДД.

Сотрудники рассказали, что во время патрулирования территории заметили на повороте легковой автомобиль, у которого была включена «аварийка». Сотрудники автоинспекции остановились, чтобы выяснить, что произошло.

Машина стояла посреди дороги. Чтобы не создавать пробку на дороге, авто оттянули к обочине. Для дальнейшего движения машине требовалась замена ремня ГРМ. Самостоятельный ремонт на трассе не удался, но сотрудники ГИБДД нашли способ оказания помощи.

По данным ведомства, в автомобиле находились маленькие дети. Ребят пересадили в патрульный автомобиль, чтобы они могли погреться. Служебная машина отбуксировала легковой автомобиль на ближайшую АЗС. На опубликованном ведомством видео видно, что в регионе настоящая зима: заснеженные дороги и большие сугробы.

«Откуда (АЗС. — Прим. ред.) знакомый семьи забрал пассажиров и отбуксировал автомобиль к месту ремонта», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД предотвратил аварию, обезвредив грузовик с лежавшим на руле шофером.