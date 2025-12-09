Сотрудник ГИБДД предотвратил аварию, обезвредив грузовик с лежавшим на руле шофером

В Москве сотрудник Госавтоинспекции проявил исключительную оперативность и самоотверженность, чтобы остановить движущийся грузовик, за рулем которого находился водитель без сознания. Инцидент произошел на одной из столичных дорог.

По данным РЕН ТВ, инспектор ДПС Павел Сметанин изначально обратил внимание на фуру, двигавшуюся с нарушениями, и предположил, что водитель, возможно, не знает дороги. Однако попытки привлечь его внимание не увенчались успехом. Тогда правоохранитель вышел на проезжую часть перед движущимся автомобилем и с ужасом обнаружил, что мужчина лежит на рулевом колесе и не реагирует на окружающее.

«Подбежал к нему, открыл дверь машины. Водитель вытеснил меня из салона: выпал на меня и на асфальт. Со второй попытки у меня получилось залезть в автомобиль. Остановил машину, нажал педаль тормоза, заглушил мотор», — поделился Сметанин.

После остановки грузовика инспектор вместе с подоспевшим очевидцем попытался оказать водителю первую помощь и привести его в чувства. Их усилия не принесли результата — мужчина не подавал признаков жизни. Обстоятельства происшествия и причина смерти водителя выясняются.

