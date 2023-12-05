Заместитель мэра Бочкарев: В Москве высота башни НКЦ достигнет 288 метров

Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, как проходит строительство здания Национального космического центра (НКЦ) и раскрыл некоторые технические подробности, сообщает издание «Утро.ру» .

Высота башни НКЦ достигнет 288 метров (с учетом шпиля). Разные группы строителей ведут работы одновременно на нескольких участках. Так, устанавливают плиты навершия. Они сделаны из монолита. Всего планируется установка 10 уровней плит. На данный момент произведен монтаж восьми.

Другая бригада строителей выполняет работы по устройству самого шпиля, высота которого достигнет 40 метров. Работы ведутся круглосуточно при любых погодных условиях. Большая сложность в том, что строителям приходится подниматься на высокую высоту.