Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по просьбам жителей провели ночные проверки качества атмосферного воздуха в Истре, Сергиево-Посадском и Талдомском округах. На момент замеров превышения гигиенических нормативов не выявили, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Жители просили специалистов оценить состояние воздуха в ночные часы вблизи плотной жилой застройки и промышленных площадок. В Истре передвижная лаборатория работала в селе Рождествено рядом с местным производственным предприятием.

Кроме того, ночью пробы взяли в Сергиевом Посаде и селе Мишутино этого же округа, а также в поселке Запрудня Талдомского округа.

По итогам лабораторных исследований концентрация нормируемых загрязняющих веществ во всех проверенных точках не превысила 0,2 предельно допустимой концентрации.

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