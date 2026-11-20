Специалисты Мосавтодора установили новые остановочные павильоны и отремонтировали посадочные площадки на трех региональных дорогах в Балашихе и Лыткарине. Новые конструкции оборудовали скамейками и урнами для комфортного ожидания транспорта, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В городском округе Балашиха остановки обновили на Полтевском шоссе в деревне Полтево и на Новослободской улице в деревне Пуршево. Это сделало удобнее поездки к школам, детским садам, поликлиникам, больнице, роддому и железнодорожной станции в микрорайоне Железнодорожный.

В Лыткарине павильон установили на Парковой улице — отсюда жители добираются до дворца культуры «Мир», политехнического колледжа, детской музыкальной школы, медучреждений, местной автостанции, а также до Люберец и станции метро «Котельники».

Новые конструкции относятся к типу «межгород» и состоят из металлического каркаса и перфорированных панелей, предназначенных для установки вне городской черты.

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