В городском округе Серпухов завершается капитальный ремонт моста через реку Речму у деревни Бутурлино по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Движение транспорта по обновленной переправе уже открыто в полном объеме, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты завершили основные строительно-монтажные работы, нанесли разметку, установили барьерные ограждения и оборудовали технический съезд к очистным сооружениям. Теперь подрядчикам осталось только разобрать временный мост и объездную дорогу, по которым машины ездили во время ремонта.

В ходе реконструкции мостовики демонтировали старые конструкции, построили новые монолитные береговые опоры, уложили балки пролетного строения, сделали водоотвод, освещение и новое асфальтобетонное покрытие, а также укрепили откосы габионами.

Мост протяженностью более 25 м на Бутурлинском шоссе построили в 1967 году — он связывает деревню Бутурлино с Серпуховом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог и ж/д переездов.