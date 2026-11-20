Капремонт стационара «Красногорской больницы» проведут в Подмосковье
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Карбышева, 4, города Красногорск одноименного городского округа продолжается капитальный ремонт стационара «Красногорской больницы». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
На объекте задействовано 65 человек. Строители ведут демонтажные работы стяжки пола на техническом этаже и подвале, армирование плит перекрытий, устройство стяжки пола. Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В здании больницы 1987 года постройки площадью 28,3 тыс. кв. м проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери и не только. Открыть обновленное медучреждение планируется в 2030 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.