На объекте задействовано 65 человек. Строители ведут демонтажные работы стяжки пола на техническом этаже и подвале, армирование плит перекрытий, устройство стяжки пола. Работы по капитальному ремонту осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В здании больницы 1987 года постройки площадью 28,3 тыс. кв. м проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери и не только. Открыть обновленное медучреждение планируется в 2030 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.