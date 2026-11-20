36-летняя блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, опровергла слухи о вступлении в одну из российских политических партий, передает журнал VOICE.

Накануне президент РФ Владимир Путин помиловал Чекалину, освободив ее от пяти лет условно за вывод средств за границу. После этого появилась информация, что блогер якобы подала заявление на вступление в партию.

«Сама узнаю о себе из новостей. Я не понимаю, зачем СМИ вот так врут. Я благодарна за помилование. После первого уголовного дела у меня была возможность переехать жить в другую страну, но я осталась. Мне нравится жить в России, но ни в какую партию заявлений я не подавала», — заявила Чекалина.

Напомним, Валерия лечится от рака желудка четвертой стадии с метастазами. Блогеру предстоит пройти дорогостоящее лечение в Китае, куда до помилования президентом ее не выпускал суд.

31 июля 2026 года суд назначил Чекалиной пять лет лишения свободы условно, штраф ₽763,5 млн, а также ввел запрет на администрирование сайтов на 3 года. 14 ноября блогер была помилована.

Ранее стало известно, что Валерия Чекалина вернулась к рекламе в социальных сетях.