Шестнадцать студентов из Подмосковья вошли в число лауреатов всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учащихся колледжей и техникумов. Победители получат денежные премии до ₽1 млн на образование или запуск собственного проекта, сообщает Министерство образования Московской области.

Диплом лауреата первой степени завоевала студентка Ногинского филиала Московского областного медицинского колледжа № 1 Екатерина Кирина. Еще девять участников из региона получили награды второй степени (четверо — в личном зачете и пятеро — в командном), а шесть студентов удостоились дипломов третьей степени.

Среди учебных заведений, чьи студенты вошли в список лучших, оказались Ногинский колледж, Наро-Фоминский техникум, Московский Губернский колледж искусств, Подольский колледж имени А. В. Никулина и Зарайский педагогический колледж.

Всего в конкурсе участвовали почти 500 учащихся из более чем 40 регионов страны. В финал прошли авторы социально значимых инициатив, которые на решающем этапе в Нижнем Новгороде разбирали кейсы от партнеров проекта и посещали мастер-классы экспертов.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

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