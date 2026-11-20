Героиня мема «Наталья „Морская пехота“» умерла в ноябре 2025 года в возрасте 72 лет. Об этом со ссылкой на телеграм-канала Baza сообщила «Лента.ру».

По информации источника, женщина неоднократно попадала в реабилитационные центры из-за проблем с алкоголем. Она также лечилась в психиатрической больнице. У Натальи, как пишет телеграм-канал, было обострение параноидальной шизофрении.

Известность женщина получила благодаря вирусному видео, снятому в автобусе Санкт-Петербурга в 2013 году. Ролик опубликовали на YouTube.

Пенсионерка в черном берете и камуфляжной куртке грубо разговаривала с водителем. Она представилась Натальей «Морской пехотой» и грозилась заменить водителя. Фразы из видео стали использоваться в многочисленных мемах и разлетелись по Рунету на многие годы.

Ранее стало известно, что бывший помощник Владимира Жириновского и герой мема «Сафонов, оплатить!» погиб на СВО.