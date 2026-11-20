Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо в интервью Okko признался, что ему нравится жить и работать в России.

Испанский тренер возглавил красно-белых в январе 2026 года.

«Мне очень понравилось работать в «Спартаке» и жить в Москве. Мне нравится эта страна. Все это время все складывалось очень хорошо», — сказал Карседо.

Специалист рассказал, что они с женой легко нашли квартиру — в районе «Динамо». По мнению испанца, это очень удобное место для жизни.

Карседо отметил, что все к ним дружелюбно относятся, а клуб создал отличные условия для работы. Испанец считает, что «Спартаку» удалось под его руководством добиться «довольно хороших результатов». Красно-белые с Карседо выиграли Кубок России, а на данный момент занимают третье место в РПЛ.

Ранее нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что он, по примеру Алексея Батракова, не прочь поиграть в чемпионате Турции.