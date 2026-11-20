В Красногорске 32 человека получили бесплатную юридическую помощь на тематическом приеме, приуроченном ко Всероссийскому дню правовой помощи детям. Об итогах встречи сообщили в Общественной палате округа.

Основной акцент сделали на поддержке семей с несовершеннолетними. В Единый центр бесплатной юридической помощи родители приходили с самыми разными, порой болезненными темами: от взыскания алиментов, оформления льгот и жилищных споров до защиты ребенка от буллинга в школе.

Разобраться в тонкостях законов и наметить понятный план действий горожанам помогала целая команда экспертов. Вместе с адвокатами прием вели депутат Мособлдумы Артур Бадретдинов, а также представители управления соцразвития и подмосковного омбудсмена.

Порой специалистам приходилось не просто давать советы, а буквально возвращать людям надежду после неудачных попыток решить проблему самостоятельно. Как рассказал председатель Общественной палаты Красногорска, представитель Совета адвокатской палаты региона Владимир Тонкоев, на прием пришли родители, которые до этого пытались разобрать сложный семейный спор в беседах с нейросетями.

«Пришли родители, которые до этого по сложному семейному вопросу общались с искусственным интеллектом. И получили шаблонный, пессимистический ответ, которые еще усугубил их безвыходную позицию, как им казалось», — отметил Владимир Тонкоев.

Совместная работа юристов и парламентариев помогла найти законный выход.

Отметим, что бесплатные юридические консультации в Красногорске проводят каждую среду на улице Речной, 20. Записаться на прием можно заранее по телефону 8 (925) 527-00-50.